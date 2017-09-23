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Фанаты "Селтика", дортмундской "Боруссии" и "Копенгагена" номинированы на премию лучшим болельщикам от ФИФА


ФИФА назвала тройку претендентов на приз лучшим болельщикам по итогам года. На премию претендуют фанаты "Селтика", дортмундской "Боруссии" и "Копенгагена".

Болельщики "Селтика" отмечены за красочное представление, посвященное 50-летию победы клуба в Кубке европейских чемпионов. Фанатов "Боруссии" номинировали за их активность после переноса игры Лиги чемпионов с "Монако" на один день из-за взрыва около автобуса немецкого клуба. Болельщики дортмундцев предлагали ночлег фанатам монегасков.

Болельщики "Копенгагена" номинированы за то, что во время празднования чемпионства в Дании передали кубок фанату с ограниченными возможностями.

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