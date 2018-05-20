16:28 | Футбол — "Пас из-за границы"

Фанаты подожгли автобус "Црвены Звезды" во время празднования чемпионства. Видео

Фанаты "Црвены звезды". Фото REUTERS
Фанаты "Црвены звезды". Фото REUTERS

"Црвена Звезда", в 28-й раз в истории выигравшая чемпионат Сербии, стала участницей неприятного инцидента во время праздничных мероприятий, посвященных завоеванию титула, сообщает Moja Crvena zvezda. Победители турнира организовали традиционный для таких случаев парад, игроки и тренерский штаб команды передвигались по Белграду в открытом автобусе.

Транспорт чемпионов загорелся во время движения по сербской столице. Предположительно, возгорание произошло из-за болельщиков, которые жгли пиротехнику. Как отмечает источник, никто из футболистов и тренеров не пострадал – они своевременно покинули автобус. Вскоре на место происшествия прибыли спасатели и ликвидировали пожар.

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