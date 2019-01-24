Фанаты "Фенербахче" требуют выгнать Нойштедтера. Опять

Фанаты "Фенербахче" возмущены игрой ряда футболистов команды в матче 1/8 финала Кубка Турции против "Умраниеспора" (0:1). Одним из попавших "под раздачу" уже не в первый раз стал защитник сборной России Роман Нойштедтер.

Fenerbahce_S_k_: "Слимани, Топал, Шенер, Нойштедтер, Рейес. Что это за позорище, почему они в "Фенербахче"?"

Galois1724: "Слимани, Бензиа, Айю, Нойштедтер - игроки уровня третьей лиги. Это позор".

Ediz10combr: "Еще один матч, Нойштедтера надо вышвырнуть на... из клуба".

Fenerhdhshebd: "Айю, Слимани, Шенер, Хасан Али, Нойштедтер, Мехмед Топал, Исмаил Кобаяши. Вы играете как дерьмо. Даже "Умраниеспор" вас вынес".

Ycinar9: "Если у вас есть честь, вы выгоните Слимани и Нойштедтера сегодня".

Нойштедтер играет в "Фенербахче" с сезона-2016/17. В текущем сезоне он провел 26 матчей и забил 2 мяча.

"Фенербахче" вылетел из Кубка Турции, а в чемпионате не может выиграть 10 игр подряд и опережает зону вылета только по дополнительным показателям.