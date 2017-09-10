Фанаты "Фенербахче" попали бутылкой в голову экс-голкипера команды. Видео

Вратарь "Истанбул ББ" Волкан Бабаджан в матче 4-го тура чемпионата Турции против "Фенербахче" (3:2) пострадал от рук болельщиков хозяев поля. Ближе к концовке встречи в голову голкипера попала бутылка, брошенная с фанатского сектора.

Отметим, что Бабаджан является воспитанником "Фенербахче".