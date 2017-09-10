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11:14 | Футбол — "Пас из-за границы"

Фанаты "Фенербахче" попали бутылкой в голову экс-голкипера команды. Видео

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Вратарь "Истанбул ББ" Волкан Бабаджан в матче 4-го тура чемпионата Турции против "Фенербахче" (3:2) пострадал от рук болельщиков хозяев поля. Ближе к концовке встречи в голову голкипера попала бутылка, брошенная с фанатского сектора.

Отметим, что Бабаджан является воспитанником "Фенербахче".

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Очередная тупорылая мартышка на трибунах.

11:58

delacrua

кошмар. а глаз выбили б? сажать за такое надо.

11:42