Фанаты "Фенербахче" попали бутылкой в голову экс-голкипера команды. Видео

Вратарь "Истанбул ББ" Волкан Бабаджан в матче 4-го тура чемпионата Турции против "Фенербахче" (3:2) пострадал от рук болельщиков хозяев поля. Ближе к концовке встречи в голову голкипера попала бутылка, брошенная с фанатского сектора.
Отметим, что Бабаджан является воспитанником "Фенербахче".
TFF: Volkan Babacan orada durduğu için 2 maç ceza! Merakla kararınızı bekliyoruz. @TFF_Org pic.twitter.com/f0nQ3uusX9– HürAslan (@HurAslan) 9 сентября 2017 г.
баламошка
Очередная тупорылая мартышка на трибунах.
11:58
delacrua
кошмар. а глаз выбили б? сажать за такое надо.
11:42