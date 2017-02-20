Фанаты довели игрока "Партизана" до слез расистскими оскорблениями

Полузащитник "Партизана" Эвертон Луиз рассказал, что столкнулся с расистскими оскорблениями со стороны фанатов в матче чемпионата Сербии против "Рада" (1:0). Болельщики вывесили оскорбительный баннер, который впоследствии убрали стюарды, а также выкрикивали резкие слова в адрес футболиста. По окончании матча Эвертон Луис показал фанатам "Рада" средний палец, что вызвало стычку между игроками. С поля бразилец уходил в слезах.

- Я подвергся расистским оскорблениям от фанатов и очень расстроен, что игроки хозяев поддержали это, - цитирует goal.com Эвертона Луиза. - Они атаковали меня. Я хочу забыть это как можно раньше. Я люблю Сербию и здешних людей. Поэтому я и заплакал.