08:32 | Футбол — "Пас из-за границы"

Фанаты атакуют жену Икарди за фото в форме "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейта"

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Супруга и агент форварда "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара в своем Инстаграме опубликовала несколько фотографий в преддверии аргентинского суперкласико. Напомним, что в финале Кубка Либертадорес сыграют "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт".

Ванда по очереди выложила в сеть фотографии в футболке "Боки", затем сборной Аргентины, а затем в форме "Ривера", за который, как она не раз заявляла, болеет она и ее дети.

Напомним, что в субботу матч был отменен и перенесен на другой день из-за сильного ливня и затопленного поля.

 

A pedido de mi hijo y Por Familia y amigos de .. #Boca

Публикация от Wanda nara (@wanda_icardi) 10 Ноя 2018 в 11:31 PST

 

Y por mi ❤️🐔 #riverplate #River #Gallina #Millonaria

Публикация от Wanda nara (@wanda_icardi) 10 Ноя 2018 в 11:34 PST

 

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