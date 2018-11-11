Фанаты атакуют жену Икарди за фото в форме "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейта"

Супруга и агент форварда "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара в своем Инстаграме опубликовала несколько фотографий в преддверии аргентинского суперкласико. Напомним, что в финале Кубка Либертадорес сыграют "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт".

Ванда по очереди выложила в сеть фотографии в футболке "Боки", затем сборной Аргентины, а затем в форме "Ривера", за который, как она не раз заявляла, болеет она и ее дети.

Напомним, что в субботу матч был отменен и перенесен на другой день из-за сильного ливня и затопленного поля.