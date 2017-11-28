Фанат "Спартака", причастный к беспорядкам на матче в Болгарии, арестован на 10 суток

Суд Пловдива вынес наказания в отношении фанатов, спровоцировавших массовую драку во время матча чемпионата страны между "Локомотивом" и ЦСКА, сообщает rus.bg.

Девять из 11 задержанных были арестованы. Среди них - гражданин России Максим Серегин, более известный как Максим Тук, болельщик московского "Спартака".

Россиянина приговорили к 10 суткам ареста и запрету на посещение спортивных событий в Болгарии в течение одного года.

Двух футбольных хулиганов приговорили к 20 дням ареста и запрету на посещение спортивных событий в течение двух лет.

Еще одного участника арестовали на 15 дней, а других шестерых – на 10 дней.Всех их лишили права посещать спортивные события в течение одного года.

Еще два задержанных оштрафованы на 250 и 500 левов.