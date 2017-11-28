18:20 | Футбол — "Пас из-за границы"

Фанат "Спартака", причастный к беспорядкам на матче в Болгарии, арестован на 10 суток

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Суд Пловдива вынес наказания в отношении фанатов, спровоцировавших массовую драку во время матча чемпионата страны между "Локомотивом" и ЦСКА, сообщает rus.bg.

 
Массовые беспорядки с участием фанатов &quot;Локомотива&quot; (Пловдив) и ЦСКА (София), а также полиции.Фанатов "Спартака" обвиняют в организации беспорядков в Болгарии. Видео

Девять из 11 задержанных были арестованы. Среди них - гражданин России Максим Серегин, более известный как Максим Тук, болельщик московского "Спартака".

Россиянина приговорили к 10 суткам ареста и запрету на посещение спортивных событий в Болгарии в течение одного года.

Двух футбольных хулиганов приговорили к 20 дням ареста и запрету на посещение спортивных событий в течение двух лет.

Еще одного участника арестовали на 15 дней, а других шестерых – на 10 дней.Всех их лишили права посещать спортивные события в течение одного года.

Еще два задержанных оштрафованы на 250 и 500 левов.

Дополнительная информация

https://rus.bg/proisshestvija/proisshestvija/21307-rossiyanina-sprovotsirovavshego-besporyadki-na-futbolnom-machte-v-bolgarii-arestovali-na-10-dnej

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Millwall82

Кастрировали лучше бы порося)

19:10

merniloskut

Лишите меня посещений болгарского спорта пожизненно, но взамен отпустите парня!

19:02