Фанат "Спартака", причастный к беспорядкам на матче в Болгарии, арестован на 10 суток

Суд Пловдива вынес наказания в отношении фанатов, спровоцировавших массовую драку во время матча чемпионата страны между "Локомотивом" и ЦСКА, сообщает rus.bg.
Девять из 11 задержанных были арестованы. Среди них - гражданин России Максим Серегин, более известный как Максим Тук, болельщик московского "Спартака".
Россиянина приговорили к 10 суткам ареста и запрету на посещение спортивных событий в Болгарии в течение одного года.
Двух футбольных хулиганов приговорили к 20 дням ареста и запрету на посещение спортивных событий в течение двух лет.
Еще одного участника арестовали на 15 дней, а других шестерых – на 10 дней.Всех их лишили права посещать спортивные события в течение одного года.
Еще два задержанных оштрафованы на 250 и 500 левов.
Дополнительная информация
https://rus.bg/proisshestvija/proisshestvija/21307-rossiyanina-sprovotsirovavshego-besporyadki-na-futbolnom-machte-v-bolgarii-arestovali-na-10-dnej
Millwall82
Кастрировали лучше бы порося)
19:10
merniloskut
Лишите меня посещений болгарского спорта пожизненно, но взамен отпустите парня!
19:02