Фанат "Гурника" был забит до смерти. Видео (18+)

Фанат польского клуба "Гурник" был жестоко избит группой лиц в масках. Инцидент был зафиксирован уличными камерами наблюдения. Группа лиц в масках догнала 26-летнего болельщика "Гурника" и завалила его на землю, начав избивать. Они оставили его только тогда, когда мужчина не подавал признаков жизни.

Пострадавший был доставлен в больницу, однако через несколько дней от полученных травм скончался. Польские СМИ предполагают, что нападавшими были фанаты "Руха", которые также атаковали двух подростков, но те отделались меньшими травмами.