19:43 | Футбол — "Пас из-за границы"

Фанат "Гурника" был забит до смерти. Видео (18+)

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Фанат польского клуба "Гурник" был жестоко избит группой лиц в масках. Инцидент был зафиксирован уличными камерами наблюдения. Группа лиц в масках догнала 26-летнего болельщика "Гурника" и завалила его на землю, начав избивать. Они оставили его только тогда, когда мужчина не подавал признаков жизни.

Пострадавший был доставлен в больницу, однако через несколько дней от полученных травм скончался. Польские СМИ предполагают, что нападавшими были фанаты "Руха", которые также атаковали двух подростков, но те отделались меньшими травмами.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

У..ки, а родителям погибшего парня они в глаза посмотреть не хотят?

19:59