Фанат "Гурника" был забит до смерти. Видео (18+)

Фанат польского клуба "Гурник" был жестоко избит группой лиц в масках. Инцидент был зафиксирован уличными камерами наблюдения. Группа лиц в масках догнала 26-летнего болельщика "Гурника" и завалила его на землю, начав избивать. Они оставили его только тогда, когда мужчина не подавал признаков жизни.
Пострадавший был доставлен в больницу, однако через несколько дней от полученных травм скончался. Польские СМИ предполагают, что нападавшими были фанаты "Руха", которые также атаковали двух подростков, но те отделались меньшими травмами.
Poland 24.10.2017– HooligansTV (@HooligansTV1) 11 ноября 2017 г.
Górnik Zabrze fan (26yo) brutally beaten by Ruch Chorzów. A few days later he died in hospital. pic.twitter.com/E4MuwTsbQw
баламошка
У..ки, а родителям погибшего парня они в глаза посмотреть не хотят?
19:59