20:54 | Футбол — "Пас из-за границы"

Езбилис может продолжить карьеру в Казахстане

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Казахстанским клубам предлагается полузащитник сборной Армении Арас Езбилис, информирует sports.kz. Известный по выступлениям за "Аякс", "Спартак", "Райо Вальекано" 27-летний хавбек является на данный момент игроком "Бешикташа". Езбилис имеет в составе турецкого клуба очень мало игровой практики.

Дополнительная информация

https://www.sports.kz/news/futbolista-beshiktasha-predlagayut-klubam-kpl

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Почти

Призрак....Странный футболист , которого никто не видел. Миф. Он вроде есть , но его нет. Он как кролик в цилиндре для опоздавщего на концерт.

21:23