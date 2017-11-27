Езбилис может продолжить карьеру в Казахстане

Казахстанским клубам предлагается полузащитник сборной Армении Арас Езбилис, информирует sports.kz. Известный по выступлениям за "Аякс", "Спартак", "Райо Вальекано" 27-летний хавбек является на данный момент игроком "Бешикташа". Езбилис имеет в составе турецкого клуба очень мало игровой практики.
Дополнительная информация
https://www.sports.kz/news/futbolista-beshiktasha-predlagayut-klubam-kpl
Почти
Призрак....Странный футболист , которого никто не видел. Миф. Он вроде есть , но его нет. Он как кролик в цилиндре для опоздавщего на концерт.
21:23