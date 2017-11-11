Эвра не собирается завершать карьеру, несмотря на 7-месячную дисквалификацию

Защитник Патрис Эвра не думает о завершении карьеры. Об этом сообщил его агент Федерико Пасторелло. 36-летний ветеран ударил болельщика перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Витории Гимарайнш" (0:1). После этого он был оштрафован и отстранен от участия в турнирах под эгидой УЕФА до 30 июня 2018 года. А "Марсель" расторг с французом контракт, оставив его без клуба.

– Он знает, что поступил неправильно, но его карьера не закончится таким образом, – цитирует La Gazzetta dello Sport Пасторелло. – Физически он чувствует себя лучше, чем 5-6 лет назад. Многие клубы уже выходили с нами на контакт. В серии А Патриса не видели с тех пор, как он выступал за "Ювентус". "Наполи"? Нельзя ничего исключать, но это будет непросто.

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