Евгений Селезнев: "В Турции можно проводить время только на заводах"

Нападающий "Карабюкспора" Евгений Селезнев рассказал, что его расстраивает в жизни в Турции. Форвард признался, что иногда его не понимают местные жители, потому что он периодически говорит на русском языке.

- Разговариваю в Турции на русском и английском языках, - рассказал Селезнев в эфире программы "ПроФутбол". - Иногда забываю английский и на русском с ними разговариваю. Они меня не понимают. Я спрашиваю: "Почему ты меня не понимаешь?". Я не понимаю, как меня можно не понимать.

На завод еще не устроился работать, но тут только так можно проводить время, совсем другая жизнь. Инфраструктура хорошая, кроме ресторанов, баров, дискотек, бильярдов. В кинотеатр я же не пойду смотреть фильм на турецком языке.

Когда переезжал в Турцию, ко мне домой приехали агенты. Мне все равно было, какая команда, зарплата. Но я не говорю, что она плохая. Спросил только об одном: "Я играть буду?".