10:07 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Евгений Селезнев: "Хочу вернуться домой и сыграть на "Донбасс Арене"

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Нападающий "Карабюкспора" Евгений Селезнев в интервью "Вестям" признался, что скучает по Донецку. Также экс-игрок "Кубани" отметил, что у него хорошие отношения с турецкими болельщиками.

Можно назвать турецким Донбассом?

– Нет. Донбасс – это Донбасс. Очень скучаю по родным местам, хочу вернуться домой и снова сыграть на "Донбасс Арене".

– Правда ли, что турецким фанам после поражения лучше на глаза не появляться?

– Этого я не ощутил, ко мне ведь претензий нет (улыбается). Да я и так по улицам не хожу, в основном на машине всегда. Но вообще, если болельщики видят, то узнают, просят автограф.

– А в соцсетях пишут?

– Бывает. Иногда отвечаю им. Благодарю, например, если желают удачи.

Дополнительная информация

http://vesti-ukr.com/sport/futbol/229954-seleznev-u-turetskikh-fanov-ko-mne-net-pretenzij

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