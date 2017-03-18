Евгений Селезнев: "Хочу вернуться домой и сыграть на "Донбасс Арене"

Нападающий "Карабюкспора" Евгений Селезнев в интервью "Вестям" признался, что скучает по Донецку. Также экс-игрок "Кубани" отметил, что у него хорошие отношения с турецкими болельщиками.

– Можно назвать турецким Донбассом?

– Нет. Донбасс – это Донбасс. Очень скучаю по родным местам, хочу вернуться домой и снова сыграть на "Донбасс Арене".

– Правда ли, что турецким фанам после поражения лучше на глаза не появляться?

– Этого я не ощутил, ко мне ведь претензий нет (улыбается). Да я и так по улицам не хожу, в основном на машине всегда. Но вообще, если болельщики видят, то узнают, просят автограф.

– А в соцсетях пишут?

– Бывает. Иногда отвечаю им. Благодарю, например, если желают удачи.