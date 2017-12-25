Евдокимов покинул "Тобол", не согласовав финансовые условия нового контракта

Директор казахстанского "Тобола" Николай Панин в интервью пресс-службе клуба отметил, что Роберт Евдокимов покинул пост главного тренера команды. Он возглавил "Тобол" в июле 2017 года.

– Почему не получилось продлить отношения с Робертом Евдокимовым?

– В новом сезоне клуб предложил Роберту Евдокимову продолжить работу на тех финансовых условиях, о которых мы договорились в сезоне 2017 года. Они его не устроили. Он хотел их пересмотра в сторону увеличения. Мы на такое пойти не смогли. Тем не менее мы благодарны Роберту Геннадьевичу и его штабу за проделанную работу.

– Что с остальными представителями тренерского штаба Евдокимова?

– Те люди, которые с ним пришли также не приняли наши условия.

– В прессе, почти сразу с окончанием контракта Евдокимова, его приемником назвали известного казахстанского специалиста Владимира Никитенко. Насколько эта информация тогда была близка к правде?

– Владимир Никитенко всегда находился в орбите интересов клуба. Переговоры с ним были в середине года, но тогда Федерация футбола тогда не отпустила, поскольку Никитенко с января 2017 года являлся действующим старшим тренером молодежной сборной Казахстана. В итоге мы нашли приемлемый для всех вариант – Владимир Никитенко будет совмещать работу с молодежкой. Он назначен главным тренером ФК "Тобол" с совмещением должности главного тренера молодежной сборной Казахстана до сентября 2018 года. Согласованы с ним кандидатуры игроков и специалистов, которые придут в тренерский штаб и команду.

Большой плюс назначения Никитенко в том, что он работает с молодежной сборной и у него есть опыт завоевания золотых медалей.