Евдокимов покинул "Тобол", не согласовав финансовые условия нового контракта

Директор казахстанского "Тобола" Николай Панин в интервью пресс-службе клуба отметил, что Роберт Евдокимов покинул пост главного тренера команды. Он возглавил "Тобол" в июле 2017 года.
– Почему не получилось продлить отношения с Робертом Евдокимовым?
– В новом сезоне клуб предложил Роберту Евдокимову продолжить работу на тех финансовых условиях, о которых мы договорились в сезоне 2017 года. Они его не устроили. Он хотел их пересмотра в сторону увеличения. Мы на такое пойти не смогли. Тем не менее мы благодарны Роберту Геннадьевичу и его штабу за проделанную работу.
– Что с остальными представителями тренерского штаба Евдокимова?
– Те люди, которые с ним пришли также не приняли наши условия.
– В прессе, почти сразу с окончанием контракта Евдокимова, его приемником назвали известного казахстанского специалиста Владимира Никитенко. Насколько эта информация тогда была близка к правде?
– Владимир Никитенко всегда находился в орбите интересов клуба. Переговоры с ним были в середине года, но тогда Федерация футбола тогда не отпустила, поскольку Никитенко с января 2017 года являлся действующим старшим тренером молодежной сборной Казахстана. В итоге мы нашли приемлемый для всех вариант – Владимир Никитенко будет совмещать работу с молодежкой. Он назначен главным тренером ФК "Тобол" с совмещением должности главного тренера молодежной сборной Казахстана до сентября 2018 года. Согласованы с ним кандидатуры игроков и специалистов, которые придут в тренерский штаб и команду.
Большой плюс назначения Никитенко в том, что он работает с молодежной сборной и у него есть опыт завоевания золотых медалей.
Дополнительная информация
https://fctobol.kz/nikolaj-panin-tobol-gotov-k-pervym-sboram-sohranili-kostyak-sformirovali-trenerskij-shtab/