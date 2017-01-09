21:38 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Ева Лонгория сделала селфи со сборной ФИФА без игроков "Барселоны"

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Игроки символической сборной ФИФА сделали селфи с ведущей церемонии вручения наград и известной актрисой Евой Лонгорией. В состав команды в этом году попали: Нойер ("Бавария") – Алвес ("Ювентус"), Пике ("Барселона"), Рамос ("Реал"), Марселу ("Реал") – Модрич ("Реал"), Кроос ("Реал"), Иньеста ("Барселона") – Месси ("Барселона"), Суарес ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал").

На фото нет игроков "Барселоны". Клуб не отпустил футболистов на мероприятие в связи с подготовкой команды к ответному матчу 1/8 финала Кубка Испании против "Атлетика", который состоится 11 января.

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