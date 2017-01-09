Ева Лонгория сделала селфи со сборной ФИФА без игроков "Барселоны"

Игроки символической сборной ФИФА сделали селфи с ведущей церемонии вручения наград и известной актрисой Евой Лонгорией. В состав команды в этом году попали: Нойер ("Бавария") – Алвес ("Ювентус"), Пике ("Барселона"), Рамос ("Реал"), Марселу ("Реал") – Модрич ("Реал"), Кроос ("Реал"), Иньеста ("Барселона") – Месси ("Барселона"), Суарес ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал").
На фото нет игроков "Барселоны". Клуб не отпустил футболистов на мероприятие в связи с подготовкой команды к ответному матчу 1/8 финала Кубка Испании против "Атлетика", который состоится 11 января.
📸 #TheBest selfie of the nighthttps://t.co/LO8lWBKxpn pic.twitter.com/QNXYkvDW39– FIFA.com (@FIFAcom) 9 января 2017 г.