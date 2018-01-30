Это'О разорвал контракт с "Антальяспором"

"Антальяспор" расторг соглашение с нападающим Самюэлем Это'О, сообщает пресс-служба клуба. Договор был разорван по обоюдному согласию сторон.
Напомним, камерунец перешел в турецкий клуб в качестве свободного агента летом 2015 года. В этом сезоне 36-летний форвард провел за "Антальяспор" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей.
Ранее Это'О выступал за "Барселону", "Интер", "Челси" и "Анжи".
Teşekkürler Samuel Eto’ohttps://t.co/wOPoriQ1jf pic.twitter.com/g3h6H6n1AJ– Antalyaspor (@Antalyaspor) 30 января 2018 г.