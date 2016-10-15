Это'О и Муса претендуют на титул лучшего игрока Африки-2016, Яя Туре - нет

Конфедерация футбола Африки опубликовала список претендентов на титул лучшего футболиста континента по итогам 2016 года. В него вошли два бывших игрока российских клубов: экс-капитан "Анжи" Самюэль Это'О из "Антальяспора" и форвард "Лестера" Ахмед Муса, ранее защищавший цвета ЦСКА.

Отметим, что в числе претендентов нет Яя Туре, четырежды выигрывавшего эту награду.

Полностью список претендентов выглядит следующим образом: Махрез (Алжир, "Лестер"), Судани (Алжир, "Динамо" Зг), Слимани (Алжир, "Лестер"), Это'О (Камерун, "Антальяспор"), Муанджо (Камерун, "Лорьян"), Орье (Кот-д'Ивуар, "ПСЖ"), Байи (Кот-д'Ивуар, "Манчестер Юнайтед"), Жервинью (Кот-д'Ивуар, "Хэбэй Фортун"), Салах (Египет, "Рома"), Эль-Ненни (Египет, "Арсенал"), Обамеянг (Габон, "Боруссия" Д), А. Айю (Гана, "Вест Хэм"), Ваньяма (Кения, "Тоттенхэм"), Джебор (Либерия, "Видад Атлетик"), Бенатиа (Марокко, "Ювентус"), Циех (Марокко, "Аякс"), Оби Микел (Нигерия, "Челси"), Ихеаначо (Нигерия, "Манчестер Сити"), Муса (Нигерия, "Лестер"), Бакамбу (ДР Конго, "Вильярреал"), Боласье (ДР Конго, "Эвертон"), Мане (Сенегал, "Ливерпуль"), Кулибали (Сенегал, "Наполи"), Долли (ЮАР, "Мамелоди Сандаунз"), Хуне (ЮАР, "Кайзер Чифс"), Саматта (Танзания, "Генк"), Абденнур (Тунис, "Валенсия"), Хазри (Тунис, "Сандерленд"), Оньяго (Уганда, "Мамелоди Сандаунз"), Бильят (Зимбабве, "Мамелоди Сандаунз").

Победитель будет определен в январе 2017 года.