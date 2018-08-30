Это`О купит дом экс-капитану сборной Камеруна

Бывший нападающий "Анжи", "Барселоны", "Интера" и "Челси" Самюэль Это`О намерен помочь бывшему капитану сборной Камеруна Норберту Овоне, сообщает BBC. "Би-би-си". 67-летний экс–футболист в настоящее время является бездомным.

Овона выступал за сборную Камеруна в 1960-е и 1970-е годы. Сейчас он живет на улицах Дуалы, где выступал за клуб "Юнион Дуала". Бывший игрок был госпитализирован с паховой грыжей, он проходит лечение. Именно в больнице экс-капитана сборной Камеруна навестил Это`О, пообещав тому купить дом выдав ему около 700 фунтов стерлингов.

Отметим, что все заработанные футболом деньги Овона потратил на помощь жене и детям, которые болели раком.

Напомним, сам Это`О выступал за сборную Камеруна с 1997 по 2014 год. За это время он выступил на четырех чемпионатах мира и стал лучшим бомбардиром в истории команды (56 мячей в 118 матчах).