Эссьен дебютировал за "Персиб" как нелегал

Бывший полузащитник "Челси" Майкл Эссьен дебютировал за индонезийский клуб "Персиб" как нелегал, информирует L`Equipe. 34-летний ганец еще в субботу провел 90 минут в игре против "Аремы Кронус" (0:0). К тому времени разрешения на работу лига не получила. Вчера иммиграционные власти вызвали представителей клуба для разъяснения ситуации. В подобной же ситуации оказался бывший форвард сборной Англии Карлтон Коул, который также дебютировал в чемпионате Индонезии.

– Всем известно, что Майкл Эссьен это игрок мирового уровня. Он не нелегал! – отметил тренер "Персиба" Умух Мухтар.