"Эшторил" Базелюка обыграл на выезде "Белененсеш"

"Белененсеш" на своем поле потерпел поражение от "Эшторила" в матче 29-го тура чемпионата Португалии. Российский форвард гостей Константин Базелюк был включен в заявку на игру, но на поле не появился. 24-летний россиянин не играл с февраля, так как был травмирован несколько недель. В текущем сезоне он забил 3 гола в 13 матчах во всех турнирах.

На данный момент "Эшторил" идет на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Португалии.

Чемпионат Португалии

Суперлига

29-й тур

"Белененсеш" - "Эшторил" - 1:3 (1:2)

Голы: Клебер, 11 (0:1). Мауридеш, 22 (1:1). Алано, 25 (1:2). Карлиньюс, 84 (1:3).

Удаление: Мендеш (Б), 86.