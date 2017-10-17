Эшли Коул: "Хочу продолжать играть за "Гэлакси"

Защитник "Лос-Анджелес Гэлакси" Эшли Коул планирует еще один сезон провести в клубе MLS. 36-летний англичанин планирует подписать новый контракт после завершения текущего сезона.

- Я хочу быть здесь, - цитирует Sky Sports Коула. - Мы поговорим с руководством клуба. В "Гэлакси" планируются большие перемены, и, если я вхожу в планы руководства, то останусь. Кто знает? Мне будет 37 лет, поэтому, возможно, они могут захотеть омолодить состав. Мои ноги чувствуют себя хорошо. Может быть, голова немного устала, но я наслаждаюсь футболом, побеждаем ли мы или проигрываем. Мне нравится играть. Я намерен остановиться, когда мое сердце скажет.