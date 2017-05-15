Эсекьель Лавесси: "Я не хотел оскорбить китайский народ"

Нападающий "Хэбэй Чайна Форчун" Эсекьель Лавесси извинился за фотографии, которые вызвали недовольство китайских болельщиков. Поводом для негодования фанатов стало фото, на котором аргентинец пальцами сужает глаза, изображая азиата. Китайцы посчитали такое поведение расистским.

– По просьбе китайской суперлиги мы делали эти фото, – цитирует Goal Лавесси. – Нам официальный фотограф лиги дал указания, и я пытался сделать интересные фото, изображал смешные лица. Я не собирался оскорблять китайский народ. Никаких дурных намерений. Мне очень нравится в Китае. Все тут ко мне дружелюбно относятся. Я глубоко извиняюсь, если эта фотография оскорбила китайских фанатов. Буду осторожнее.