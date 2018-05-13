"Еще хотим Роналду и Ибрагимовича". В брестском "Динамо" прокомментировали переговоры с Марадоной

В брестском "Динамо" заявили, что клуб не вел и не ведет переговоры с Диего Марадоной, которого газета Corriere della Sera сватает на пост главного тренера белорусского клуба. Ранее агент легендарного аргентинца заявил, что планирует встретиться с представителями брестского клуба, чтобы обсудить возможное сотрудничество.

– Все, конечно, видели этот материал, – сказала пресс-атташе брестского клуба Ольга Хижинова. – В нем главной причинно-следственной связью является дружба Марадоны с Владимиром Путиным. И уже это вызывает сомнение в достоверности информации источника.

Мы, конечно же, были бы не против видеть в тренерском штабе "Динамо" Диего Марадону, а на поле в форме нашей команды Криштиану Роналду и Златана Ибрагимовича. Что касается конкретно этой ситуации, то, наверное, руководству клуба ничего не остается, как воспользоваться шансом и отправить предложение Марадоне.

Кстати, в материале упоминается Поль Даэр (шейх и бывший спонсор бресткого "Динамо". – Прим. "СЭ"). Так вот на данный момент он уже не является акционером клуба. На самом деле он не имеет никакого отношения к клубу уже почти год, он продал свою долю, а мы не раскрываем новых акционеров. На 24 процента клуб является общественным объединением.

– То есть это "утка"?

– Лучше задать этот вопрос авторам заметки. Может быть, их источники дадут вам больше информации (смеется). (Дмитрий СОМОВ)

Марадона может стать тренером брестского "Динамо"