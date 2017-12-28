Эрик тен Хаг – новый главный тренер "Аякса"

Бывший главный тренер "Утрехта" Эрик тен Хаг возглавил "Аякс", сообщает пресс-служба амстердамского клуба. Контракт с 47-летним специалистом рассчитан на два с половиной года и вступает в силу с 1 января. Голландец сменил на этом посту Марселя Кайзера, который был уволен из клуба вместе со своим штабом на прошлой неделе.

Напомним, в 2016 году тен Хаг был удостоен награды лучшему тренеру чемпионата Голландии.

"Аякс" находится на втором месте в турнирной таблице эредивизи, в активе команды 41 очко после 18 матчей. Команда отстает от лидирующего ПСВ на 5 пунктов.