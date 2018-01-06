Эрик Святченко: "Мой приоритет - Англия, а не "Копенгаген"

Защитник "Селтика" и сборной Дании Эрик Святченко не планирует возвращаться в чемпионат Дании. Ранее появилась информация, что 26-летнего игрока хочет подписать "Копенгаген".

- "Копенгаген" – большой клуб и я не хочу никого обижать, но приоритетом для меня является игра за границей, - цитирует Scottish Sun Святченко. - Чувствую, что у меня есть силы, чтобы показывать себя за границей. Например, я могу проявить себя в клубе чемпионшипа. Это интересная лига, в которой много крутых матчей. Это также может стать трамплином для перехода в клуб премьер-лиги. Мне 26 лет. Я нахожусь в своем лучшем футбольном возрасте, поэтому хочу играть.