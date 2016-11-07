19:37 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Эрик Кантона: "Месси превратился в Бибера для бедных"

0
0
0
2

Легенда "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона выразил недоумение в связи с изменениями в имидже форварда "Барселоны" Лионеля Месси. Он пошутил, что аргентинец стал похож на известного поп-певца Джастина Бибера.

– Что случилось с Лионелем Месси? Выбеленные волосы, рыжая борода? Он превратился в лидера бойбенда? – сказал Кантона. – Когда он набил себе татуировку, я начал беспокоиться, но это? Кто бы ни сделал такое с ним, ему должно быть стыдно. Ты превратил нашего героя в Джастина Бибера для бедных.

0
0
0
2

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

ki

сам ты клоун, макс. кантона играл как бог. имеет полное право говорить нынешним слюнтяям всё, что считает нужным.

20:27

maxscorp78

кантона сам то еще тот клоун

19:58

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ