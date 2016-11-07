Эрик Кантона: "Месси превратился в Бибера для бедных"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона выразил недоумение в связи с изменениями в имидже форварда "Барселоны" Лионеля Месси. Он пошутил, что аргентинец стал похож на известного поп-певца Джастина Бибера.

– Что случилось с Лионелем Месси? Выбеленные волосы, рыжая борода? Он превратился в лидера бойбенда? – сказал Кантона. – Когда он набил себе татуировку, я начал беспокоиться, но это? Кто бы ни сделал такое с ним, ему должно быть стыдно. Ты превратил нашего героя в Джастина Бибера для бедных.