Эпический промах с пенальти в Кубке Турции. Видео

Бразильский полузащитник "Гиресунспора" Додо Феррейра в матче Кубка Турции с "Фенербахче" (1:2) не смог реализовать пенальти. Хавбек ударил так плохо, что его поддержали даже игроки команды соперника.

"Гиресунспор" идет на пятом месте во втором дивизионе чемпионата Турции. Феррейра провел 19 матчей и отдал 2 голевые передачи.