10:48 | Футбол — "Пас из-за границы"

Эпический промах с пенальти в Кубке Турции. Видео

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Бразильский полузащитник "Гиресунспора" Додо Феррейра в матче Кубка Турции с "Фенербахче" (1:2) не смог реализовать пенальти. Хавбек ударил так плохо, что его поддержали даже игроки команды соперника.

"Гиресунспор" идет на пятом месте во втором дивизионе чемпионата Турции. Феррейра провел 19 матчей и отдал 2 голевые передачи.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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letmebetomorrow

его нужно срочно натурализировать, он должен играть в нашей сборной.

12:13