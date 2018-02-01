Эпический промах с пенальти в Кубке Турции. Видео

Бразильский полузащитник "Гиресунспора" Додо Феррейра в матче Кубка Турции с "Фенербахче" (1:2) не смог реализовать пенальти. Хавбек ударил так плохо, что его поддержали даже игроки команды соперника.
"Гиресунспор" идет на пятом месте во втором дивизионе чемпионата Турции. Феррейра провел 19 матчей и отдал 2 голевые передачи.
Dodô with your new favourite penalty miss for Giresunspor v Fenerbahce pic.twitter.com/F4O6fUfIRN– James Dart (@James_Dart) 31 января 2018 г.
letmebetomorrow
его нужно срочно натурализировать, он должен играть в нашей сборной.
12:13