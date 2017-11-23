Энтони Хадсон: "Горжусь тем, чего добилась Новая Зеландия за три года"

36-летний специалист Энтони Хадсон поблагодарил сборную Новой Зеландии, пост наставника которой он покинул. Тренер решил уйти, не сумев вывести команду на ЧМ-2018 – в стыковых матчах новозеландцы проиграли Перу.

– Мы все были расстроены, не достигнув поставленной цели, – цитирует официальный сайт ФИФА Хадсона. – Но я горжусь своими игроками. За три года мы проделали большой путь. Ребята были великолепны. Они играли смело и отчаянно. Я горжусь тем, чего добились мы за три года. Надеюсь, что мне удалось заложить основу для будущего успеха команды. Я не сомневаюсь в том, что у Новой Зеландии отличная команда, способная добиться больших успехов на мировой арене.