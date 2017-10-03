Энди Маррэй: "Лучшим игроком года ФИФА должен стать Криштиану Роналду, а лучшим тренером - Зидан"

Британский теннисист, экс-первая ракетка мира Энди Маррэй считает, что лучшим игроком года по версии ФИФА должен стать нападающий "Реала" Криштиану Роналду. Он добавил, что лучшим тренером должен быть признан наставник мадридцев Зинедин Зидан.

На приз ФИФА лучшему игроку года помимо Роналду также претендуют нападающий "Барселоны" Лионель Месси и форвард "ПСЖ" Неймар. В тройку претендентов на звание лучшего тренера по версии ФИФА кроме Зидана входят Массимилиано Аллегри из "Ювентуса" и Антонио Конте из "Челси".

– Первым должен быть Криштиану Роналду. Он выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов и забил огромное количество голов, чтобы помочь команде победить, – приводит официальный сайт ФИФА слова Маррэя. – Лучший тренер? Трудно не заметить Зидана – он выиграл чемпионат, а также Лигу чемпионов, он первый, кому удалось это сделать два года подряд. Подобное не случается просто так. Для этого нужен особый тренер, который бы смог мотивировать своих игроков каждую неделю показывать такой уровень.

Напомним, победители в категориях будут выбраны по итогам опроса главных тренеров и капитанов сборных, журналистов и болельщиков. Вручение приза состоится 23 октября на гала-вечере ФИФА в Лондоне.