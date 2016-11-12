Энди Линч: "Судя по всему, информация о вероятном переходе Джеррарда в "Селтик" - не просто слух"

Бывший футболист "Селтика" Энди Линч высказал мнение, что переход в шотландский клуб полузащитник "Лос-Анджелес Гэлакси" Стивена Джеррарда вполне реален. Ранее 35-летний англичанин сообщил, что покинет американский клуб в декабре 2016 года.

– Когда ты обычно читаешь слухи о том, что большой футболист может переехать в Шотландию, думаешь: "Да ну, они никогда не смогут его подписать". Но в вопросе Джеррарда эти слухи не кажутся такими уже нереалистичными, – цитирует Daily Record Линча. – Судя по всему, это не просто очередной слух. Вероятность перехода Джеррарда в "Селтик" действительно есть. Если это действительно случится, наверняка ему так же дадут возможность начать здесь свою тренерскую карьеру. И это будет идеальным развитием событий для Стивена.