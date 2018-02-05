Эмманюэль Эбуэ: "Готов играть в Багдаде, Пакистане, где угодно"

Бывший защитник "Арсенала" Эмманюэль Эбуэ рассказал о том, что он намерен вернуться в футбол. По его словам, он готов играть где угодно.

– Я хочу вернуться в футбол, – цитирует The Sun Эбуэ. – У меня остались силы, есть способности. Я готов играть в футбол в Багдаде, Пакистане, где угодно. Я живу на чемоданах – мои вещи всегда упакованы. Я остался один, меня в любую секунду могут вышвырнуть на улицу. У меня были великолепные отношения с семьей, но теперь я совершенно один. Я чувствую себя одиноким.