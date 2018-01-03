Эмманюэль Адебайор: "Возможно, мне стоит помечтать о завоевании "Золотого мяча"

Нападающий "Истанбул ББ" Эмманюэль Адебайор отметил, что не очень доволен тем, как складывалась его карьера. При этом 33-летний форвард подчеркнул, что и жаловаться ему не на что.

– Я мечтал когда-нибудь поиграть за "Арсенал" и "Реал", и в итоге мне удалось воплотить мечту в жизнь, – цитирует Hurriyet Адебайора. – Вероятно, я могу помечтать о "Золотом мяче", и это в итоге тоже станет реальностью...

В целом, я не очень доволен своей футбольной карьерой, хотя и жаловаться тоже не могу. Я по-прежнему жив, а это значит, что могу продолжать мечтать.