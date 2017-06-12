Эмманюэль Адебайор: "Переход в "Кристал Пэлас" - худшее решение в моей карьере"

Нападающий "Истамбул ББ" Эмманюэль Адебайор заявил, что переход в "Кристал Пэлас" в 2016 году был худшим решением в карьере. 33-летний тоголезец в январе прошлого года подписал шестимесячный контракт с английским клубом, за который забил 1 гол в 15 матчах.

- У меня был хороший опыт в клубах Англии, которые являются одними из лучших в стране, - цитирует Sky Sports Адебайора. - Единственная ошибка, которую я сделал, - переход в "Кристал Пэлас" в январе 2016 года. Я сделал это, просто чтобы порадовать мое окружение, которое говорило мне: "Ману, ты должен снова начать играть!" Это было худшее решение в моей карьере.