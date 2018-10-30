Эмери и Спаллетти - в топ-50 лучших тренеров по версии FourFourTwo, Черчесов - нет

Популярный портал FourFourTwo опубликовал список из 50 лучших футбольных тренеров на данный момент. Первое место занял рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола, вторым стал ушедший летом из "Реала" Зинедин Зидан, тройку лидеров замкнул Диего Симеоне из "Атлетико". Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не попал в топ-50, но в него вошли два специалиста, имевших опыт работы в России. Унаи Эмери из "Арсенала" занял 31-е место, Лучано Спаллетти из "Интера" - 39-е. Эмери в 2012 году недолго возглавлял "Спартак", Спаллетти руководил "Зенитом" с 2009 по 2014 год.
Десятка выглядит следующим образом:
1. Хосеп Гвардьола ("Манчестер Сити")
2. Зинедин Зидан (экс-"Реал", без клуба)
3. Диего Симеоне ("Атлетико")
4. Массимилиано Аллегри ("Ювентус")
5. Юрген Клопп ("Ливерпуль")
6. Дидье Дешам (сборная Франции)
7. Маурисио Покеттино ("Тоттенхэм")
8. Маурицио Сарри ("Челси")
9. Юлиан Нагельсманн ("Хоффенхайм")
10. Эрнесто Вальверде ("Барселона")...
31. Унаи Эмери ("Арсенал")...
39. Лучано Спалетти ("Интер")
Полная версия топа доступна по ссылке.