09:05 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Эменике может вернуться в "Спартак"?

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Нападающий "Фенербахче" Эммануэль Эменике в зимнее трансферное окно может вернуться в "Спартак", сообщает Milliyet со ссылкой на турецкое издание Fanatic. Ранее нигерийский форвард и защитник команды Грегори ван дер Вил были отстранены от тренировок главным тренером "Фенербахче" Диком Адвокатом из-за непрофессионального отношения к делу.

По информации турецкого издания, контракт Эменике с клубом истекает по окончании нынешнего сезона, поэтому существует вероятность того, что "Фенербахче" может расстаться с игроком уже этой зимой, чтобы не отпускать нигерийца бесплатно в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне Эменике забил 7 голов в 20 матчах чемпионата Турции. За "Спартак" форвард выступал с 2011 по 2013 год.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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lordblack

Людоеда нужно возвращать!

09:43

Ну и ...?

только если бесплатно и за еду будет работать

09:38

zidi

Спасибо, не надо!

09:36

oledjan

Чуть запахло чемпионством, всякие деревяшки решили прибежать назад

09:27

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