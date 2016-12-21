Эменике может вернуться в "Спартак"?

Нападающий "Фенербахче" Эммануэль Эменике в зимнее трансферное окно может вернуться в "Спартак", сообщает Milliyet со ссылкой на турецкое издание Fanatic. Ранее нигерийский форвард и защитник команды Грегори ван дер Вил были отстранены от тренировок главным тренером "Фенербахче" Диком Адвокатом из-за непрофессионального отношения к делу.
По информации турецкого издания, контракт Эменике с клубом истекает по окончании нынешнего сезона, поэтому существует вероятность того, что "Фенербахче" может расстаться с игроком уже этой зимой, чтобы не отпускать нигерийца бесплатно в статусе свободного агента.
В нынешнем сезоне Эменике забил 7 голов в 20 матчах чемпионата Турции. За "Спартак" форвард выступал с 2011 по 2013 год.
lordblack
Людоеда нужно возвращать!
09:43
Ну и ...?
только если бесплатно и за еду будет работать
09:38
zidi
Спасибо, не надо!
09:36
oledjan
Чуть запахло чемпионством, всякие деревяшки решили прибежать назад
09:27