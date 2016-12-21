Эменике может вернуться в "Спартак"?

Нападающий "Фенербахче" Эммануэль Эменике в зимнее трансферное окно может вернуться в "Спартак", сообщает Milliyet со ссылкой на турецкое издание Fanatic. Ранее нигерийский форвард и защитник команды Грегори ван дер Вил были отстранены от тренировок главным тренером "Фенербахче" Диком Адвокатом из-за непрофессионального отношения к делу.

По информации турецкого издания, контракт Эменике с клубом истекает по окончании нынешнего сезона, поэтому существует вероятность того, что "Фенербахче" может расстаться с игроком уже этой зимой, чтобы не отпускать нигерийца бесплатно в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне Эменике забил 7 голов в 20 матчах чемпионата Турции. За "Спартак" форвард выступал с 2011 по 2013 год.