Эменике может перейти в "Спарту"

"Спарта" заинтересована в приобретении нападающего "Фенербахче" Эммануэла Эменике, информирует eFotbal. В декабре нигериец был отстранен от работы с командой главным тренером Диком Адвокатом, который был недоволен отношением футболиста к работе. Чешский клуб рассматривает вариант с арендой Эменике с правом последующего выкупа.

​Напомним, что в период с 2011 по 2013 год Эменике выступал за "Спартак". В составе красно-белых нигериец провел 42 матча, в которых забил 21 гол. Добавим, что "Спарта" является соперником "Ростова" в 1/16 финала Лиги Европы.