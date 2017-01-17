03:29 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Эменике может перейти в "Спарту"

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"Спарта" заинтересована в приобретении нападающего "Фенербахче" Эммануэла Эменике, информирует eFotbal. В декабре нигериец был отстранен от работы с командой главным тренером Диком Адвокатом, который был недоволен отношением футболиста к работе. Чешский клуб рассматривает вариант с арендой Эменике с правом последующего выкупа.

​Напомним, что в период с 2011 по 2013 год Эменике выступал за "Спартак". В составе красно-белых нигериец провел 42 матча, в которых забил 21 гол.  Добавим, что "Спарта" является соперником "Ростова" в 1/16 финала Лиги Европы.

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Материалы REN-TV

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