Эльм завершил карьеру в сборной Швеции

Бывший полузащитник ЦСКА Расмус Эльм завершил выступления в сборной Швеции. Об этом заявил главный тренер национальной команды Янне Андерсон. В активе 28-летнего игрока 37 матчей и 4 забитых мяча в составе сборной Швеции. В составе ЦСКА Эльм выступал с 2012 по 2014 год и стал двукратным чемпионом России, выиграл Кубок России и дважды Суперкубок страны. В настоящее время он выступает в шведском "Кальмаре".

– Расмус Эльм говорил со мной, заявив, что больше не будет выступать за сборную, – приводит официальный сайт Шведской федерации футбола слова Андерсона. – Мы должны уважать его решение, желаем ему успехов в клубе.