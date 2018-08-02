10:19 | Футбол — "Пас из-за границы"

Эктор Купер станет новым главным тренером сборной Узбекистана


Аргентинец Эктор Купер 6 августа будет официально представлен в качестве нового главного тренера сборной Узбекистана, об этом сообщает пресс-службы Ассоциации футбола Узбекистана 

Предыдущим местом работы 62-летнего специалиста была команда Египта, откуда он был уволен 27 июня.

Под его руководством "фараоны" завоевали серебряные медали Кубка Африканских наций 2017 года, а затем впервые за 32 года вышла на чемпионат мира-2018. На турнире в России команда потерпела три поражения в трех матчах группового этапа.

Ранее стало известно, что сборную Египта возглавил Хавьер Агирре.

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