Эктор Купер станет новым главным тренером сборной Узбекистана

Аргентинец Эктор Купер 6 августа будет официально представлен в качестве нового главного тренера сборной Узбекистана, об этом сообщает пресс-службы Ассоциации футбола Узбекистана

Предыдущим местом работы 62-летнего специалиста была команда Египта, откуда он был уволен 27 июня.

Под его руководством "фараоны" завоевали серебряные медали Кубка Африканских наций 2017 года, а затем впервые за 32 года вышла на чемпионат мира-2018. На турнире в России команда потерпела три поражения в трех матчах группового этапа.

Ўзбекистон Миллий терма жамоасини Эктор Купер бошқаради. Таништирув маросими 6 август санасида – https://t.co/PYgqOdADKW pic.twitter.com/gB6GIiTRUH – Ўзбекистон ФА (@UzbekistanFA) 2 августа 2018 г.

Ранее стало известно, что сборную Египта возглавил Хавьер Агирре.