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Экс-вратарь "Мордовии" не смог договориться с тбилисским "Динамо"

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Бывший вратарь "Рубина", "Анжи", "Краснодара", "Тосно" и "Мордовии" Нукри Ревишвили не договорился о контракте с тбилисским "Динамо", утверждает Worldsport.ge. Стороны вели переговоры, но согласия так и не достигли.

29-летний голкипер, покинувший клуб из Саранска после вылета команды в ФНЛ, пребывает в статусе свободного агента. Грузинский игрок сообщил, что на данном этапе у него нет предложений от других команд, и на данный момент ему нужна операция после травмы, полученной в товарищеской игре между сборными Испании и Грузии (0:1).

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