Экс-тренер "Спартака" Якин возглавил аутсайдера второй швейцарской лиги

Бывший главный тренер "Спартака" Мурат Якин возглавил швейцарский "Шаффхаузен", сообщает официальный сайт клуба. По информации 20 minuten, контракт со специалистом будет рассчитан до конца сезона. Команда занимает последнее место в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Швейцарии, одержав 4 победы в 18 матчах.
Напомним, последним местом работы 42-летнего специалиста был московский "Спартак", которым он руководил в сезоне-2014/15 и занял шестое место, не сумев квалифицироваться в еврокубки на следующий сезон. Лучший результат Якина на посту главного тренера – два чемпионских титула с "Базелем" в чемпионате Швейцарии в сезонах-2012/13 и 2013/14.
Добавим, что Якин – не первый тренер, который после расставания со "Спартаком" берется за работу во второй лиге. Ранее по подобному пути пошел Валерий Карпин, который трудился в "Мальорке" и армавирском "Торпедо".
Exsorsist
pussykitty - ты похоже, не осознаешь что постишь. Ты же сам грязнил, что Федун только Крыльям не платил, потому и проиграли. А теперь гинера приплел. )))) Ты уж как то определись, соберись с мыслями. А потом грязни.)))))))
10:08
pussykitty
Exsorsist, это у вас только Гинер все купил. А у Федауна ума не хватило.
09:42
Exsorsist
Алло, pussykitty - нагрязнил быв проще: "Федун все купил". Старая заезженная пластинка. )))))))))))))))
09:38
pussykitty
Шаффхаузен: - Алло, Галочка? Ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору (Спартак), ну и уговорил меня лететь с ним в Швейцарию из второго дивизиона в третий!!! ==== Судьба Карреры будет такая же. Чтобы это понять, нужно посмотреть, кто ставил защиту спартака в межсезонье и на ком вина за провальную игру в защите с АЕКом, чтобы это понять можно посмотреть на игру с крыльями. Федун (предполагаю ))) отказался платить бедным и озлобленным крыльям, за что те его отвозили, как ранее Уфа. Думали с великим Каррерой шапками закидают.
09:35