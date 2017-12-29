Экс-президент "ПСЖ: "Веа всегда боролся за улучшение жизни африканцев"

Бывший президент "ПСЖ" Мишель Денизо считает, что из легендарного футболиста Джорджа Веа получится хороший глава государства. Напомним, обладатель "Золотого мяча" 1995 года выиграл президентские выборы в Либерии.

– Такого никогда не было, – цитирует RMC Денизо. – Он был исключительным игроком и человеком. Его всегда беспокоила судьба Либерии. Я много с ним об этом говорил. Он мне многое рассказывал о стране. Веа целые самолеты полезных вещей набивал, отправляя на родину. Его всегда вдохновляла борьба за улучшение жизни африканцев. Он просил помочь ему в благотворительных делах, и мы делали это от души. Я знал, что он помогает бедным людям, не разглашая этого. Это великий чемпион.