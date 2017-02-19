Экс-наставник "Сибири" может возглавить сборную Белоруссии

Бывший главный тренер "Сибири" Игорь Криушенко может стать главным тренером сборной Белоруссии, информирует "Прессбол". Вполне вероятно, что его кандидатура будет представлена в конце февраля исполкому БФФ для утверждения. Ныне Криушенко находится с жодинским "Торпедо" на сборе в Турции, который продлится до 1 марта.

Ранее от работы в национальной команде отказался экс-наставник "Краснодара" Олег Кононов, а также бывший тренер "Вердера" Виктор Скрипник. Сообщалось, что в число претендентов на вакантный пост входят Анатолий Байдачный и Александр Бородюк.