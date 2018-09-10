Экс-игроку "Зенита" Риксену подарили компьютер для синтеза речи. Как у Хокинга

Бывший полузащитник "Зенита" Фернандо Риксен, в мае из-за бокового амиотрофического склероза лишившийся возможности говорить, получил в подарок компьютер, который позволит ему синтезировать речь, сообщает The Scottish Sun. 42-летний экс-футболист с помощью устройства сможет за счет движения глаз управлять экраном монитора и составлять предложения, а также озвучивать их.

– Это изменило мою жизнь, – рассказал Риксен. – Теперь я снова могу общаться с близкими и рассказать им, как себя чувствую. Теперь я опять могу шутить и просто общаться с ними. Это сделало мою жизнь легче – теперь я могу сказать жене, что мне нужно.

Не нужно грустить из-за моей болезни. Это жизнь. Нужно принимать ее такой, какая она есть. Я тут и я по-прежнему борюсь.

По информации издания, стоимость компьютера, аналогичного тому, каким ранее пользовался всемирно известный физик-теоретик Стивен Хокинг, составила 20 тысяч фунтов.

Риксен выступал за "Зенит" с 2006 по 2009 год. Вместе с сине-бело-голубыми он чемпионат и Суперкубок России, а также завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.