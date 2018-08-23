Экс-игрок сборной Чехии осужден за рекламу секс-услуг бывшей жены

Бывший защитник сборной Чехии Томаш Ржепка приговорен к шести месяцам тюрьмы, сообщает Talk Sport. Экс-футболист признан виновным в рекламе сексуальных услуг в интернете от имени бывшей жены Владки Ербовой. Вместе со своей новой пассией они опубликовали фейковые рекламы эскорт-услуг с номером Ербовой.

Отмечается, что Ржепка сделал это из мести к бывшей супруге, которая не дает ему видеться с ребенком. 44-летний чех признал свою вину. Наказание может быть смягчено, если суд примет его апелляцию.

В бытность футболистом Ржепка защищал цвета "Баника", "Спарты", "Фиорентины", "Вест Хэма" и "Ческе-Будеевице". В сборной Чехии он провел 45 матчей, забил 1 гол и принял участие в Евро-2000. За свою карьеру он получил 19 красных карточек.