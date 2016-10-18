Экс-игрок "Санкт-Галлена": "Гол в ворота "Спартака" - один из самых ярких моментов в карьере"

Бывший полузащитник "Санкт-Галлена" Деян Яньятович, ныне выступающий за "Вадуц", назвал гол в ворота "Спартака" в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы-2013/14 одним из самых ярких моментов в жизни. Напомним, что красно-белые тогда проиграли со счетом 2:4 и по сумме двух встреч (первая игра завершилась со счетом 1:1) не смогли выйти в групповой турнир Лиги Европы.

– Самый яркий момент в карьере? Игра в Валенсии! Хотя м ы и проиграли со счетом 1:5, атмосфера на "Месталье" была просто невероятной, – цитирует Яньятовича merkur.de. – О таких моментах ты мечтаешь в детстве. Конечно, я также никогда не забуду игру против "Спартака". После ничьей дома мы победили в гостях со счетом 4:2. Я даже забил гол. Это тоже был очень крутой момент.