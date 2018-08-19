Экс-игрок "Кубани" Селезнев удален в чемпионате Турции за плевок в соперника. Помогла система ВАР

Украинский нападающий "Акхисара" Евгений Селезнев был удален в концовке первого тайма матча 2-го тура чемпионата Турции против "Ризеспора" (1:1). 33-летний форвард плюнул в соперника, арбитр заметил инцидент, воспользовавшись видеоповтором.

Селезнев защищал цвета "Кубани" в первой половине 2016 года и забил 3 гола в 9 матчах чемпионата России. В составе "Акхисара" он выступает с начала 2018 года. В прошлом сезоне он провел в составе команды 22 игры и забил 10 голов.