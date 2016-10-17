Экс-игрок ЦСКА Караваев забил первый гол в составе "Спарты"

Бывший игрок ЦСКА Вячеслав Караваев забил свой первый гол в составе "Спарты". Россиянин поразил ворота соперника в матче чемпионата Чехии с "Высочиной" (3:0) на 51-й минуте. 21-летний футболист является воспитанником ЦСКА и до лета 2016 года был связан контрактом со столичным клубом, где не смог пробиться в основной состав. С 2014 года защитник выступал на правах аренды в чемпионате Чехии – сначала за пражскую "Дуклу", а потом за "Яблонец", в составе которого забил три мяча в прошлом сезоне. Караваев минувшим летом заключил контракт со "Спартой". Соглашение рассчитано на 4 года.

Пражская команда идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Чехии, имея в активе 19 очков после 10 матчей.