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Экс-игрок "Челси" и сборной Германии симулировал толчок от судьи. Видео


Полузащитник "Олимпиакоса" Марко Марин симулировал толчок от главного арбитра в игре 28-го тура чемпионата Греции против "Аполлона" (0:1).

В конце матча судья Александрос Кацикогианнис не назначил пенальти в ворота "Аполлона". Игроки "Олимпиакоса" обступили арбитра и начали с ним спорить. Кацикогианнис принялся успокаивать игроков и слегка отталкивать их от себя. После одного из таких толчков Марин со страшной силой упал на газон, симулируя сильное касание арбитра.

В нынешнем сезоне 29-летний Марин провел за "Олимпиакос" 23 матча в нынешнем чемпионате Германии, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. С 2012 по 2016 год хавбек выступал за "Челси". В активе игрока один гол в 16 матчах за сборную Германии.

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