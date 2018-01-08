Экс-игрок "Байера" выжил после покушения на политической почве

Полузащитник "Амедспора" Дениз Наки в интервью Diw Welt рассказал, что 7 января на него было совершено покушение. 28-летний воспитанник "Байера" сообщил, что нападение на него было совершено на трассе А4 рядом с городом Дорен - неизвестный, облаченный во все черное, стрелял в него.

- Я немедленно пригнулся, перевернулся и сильно ударился плечом, - сказал Наки. - Я боялся за свою жизнь. Думаю, что это связанно с политикой. В Турции я постоянно являюсь мишенью из-за моих прокурдских заявлений.

Отмечается, что немецкая полиция проводит расследование данного инцидента, классифицировав его как покушение на убийство.