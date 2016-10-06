23:22 6 октября | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Экс-хавбеку "Байера" грозит тюрьма за пропаганду терроризма

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Полузащитник "Амедспора" Дениз Наки обвинен в причастности к отправке сообщений террористической пропаганды в социальных сетях, информирует 90min Football News. За разжигание межрелигиозной розни 27-летней может быть приговорен к пяти годам лишения свободы. Сам футболист отрицает всякую причастность к терроризму.

После победы команды в одном из матчей Кубка Турции, воспитанник "Байера" заявил: "Дарим победу всем, кто отдал свою жизнь и получил ранения в результате репрессий в нашей стране, которые длятся уже 50 дней. Мы, как и наш клуб, не склонили головы и никогда этого не сделаем. Мы вышли на поле с нашей верой в свободу".

За эти слова футболист был дисквалифицирован на 12 матчей, а также оштрафован почти на 7 тысяч евро.

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