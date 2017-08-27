Экс-хавбек "Спартака" покинул "Боавишту"

Полузащитник "Боавишты" Эмин Махмудов расторг контракт с клубом, информирует Prof-Sport Company. В португальскую команду хавбек перешел летом 2016 года.
Напомним, что ранее Махмудов выступал за "Сатурн", "Спартак", "Томь", "Крылья Советов", "Мордовию" и молодежную сборную России. В сентябре 2016-го футболист дебютировал в составе главной сборной Азербайджана.
Одной страной на карте @profsportcompany стало меньше. Эмин Махмудов разорвал свой контракт с @boavistafutebolclube и открыт для нового вызова. Полузащитник сборной Азербайджана покидает Португалию и город Порту, где провел минувший сезон. Эмин сохранит теплые воспоминания об этом отрезке своей карьеры, а мы уверены: это решение открывает @makhmudov67 новую дверь. За ней - новые прилючения и новые горизонты. Будьте с нами, у нас есть новости для подписчиков и новые планы для тех, кто работает с #семьяпрофспорт #эминмахмудов #боавишта #азербайджан #футбол #трансферы #football #soccer #azerbaijan #eminmakhmudov #fcboavista #boavista
- Крылья Советов См
- Сатурн
- Эмин Махмудов
- Сборная России (футбол)
- Томь
- Спартак (футбол)
- Мордовия
- Сборная Азербайджана
- Боавишта