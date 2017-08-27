Экс-хавбек "Спартака" покинул "Боавишту"

Полузащитник "Боавишты" Эмин Махмудов расторг контракт с клубом, информирует Prof-Sport Company. В португальскую команду хавбек перешел летом 2016 года.

Напомним, что ранее Махмудов выступал за "Сатурн", "Спартак", "Томь", "Крылья Советов", "Мордовию" и молодежную сборную России. В сентябре 2016-го футболист дебютировал в составе главной сборной Азербайджана.